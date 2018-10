Тенис Зверев с 30-а победа на твърди кортове, Сок и Иснър продължават 31 октомври 2018 | 17:34 0 0 0 0 0 Носителят на 3 титли от сериите “Мастърс” Александър Зверев победи друг от изгряващите таланти Франсис Тиафо с 6:4, 6:4, за да се класира в трети кръг на тенис турнира от най-високата категория на АТР в Париж. Това бе 30-а победа (11 загуби) на твърди кортове през 2018 година за германеца, който я постигна в 70-ия си мач този сезон. Четвъртият в схемата Зверев спаси 8 от 10-те точки за пробив, които трябваше да отразява, като стигна до победата за 104 минути игра на централния корт. Alexander Zverev records his 30th hard-court victory of the season.



Read More https://t.co/35cMHA2vBd pic.twitter.com/W3WkKyWqrg — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 31, 2018 Германецът направи пробив в последния гейм по пътя си към успяха в първия сет, а във втората част преодоля пасив от 3:4 и след серия от три поредни гейма затвори мача. Тиафо пък ще насочи вниманието си към предстоящия финален “Мастърс” на новата генерация в Милано между 6 и 10 ноември, а Зверев очаква победителя от Диего Шварцман - Фелисиано Лопес на осминафиналите в Париж. Осмият поставен Джон Иснър (САЩ) направи 33 аса при победата си над Михаил Кукушкин (Казахстан) с 6:3, 6:7(2), 7:6(1) за 2:18 часа. В следващия кръг Инсър ще играе срещу Карен Хачанов от Русия. Jack Sock starts his title defense in Paris with his 8th (and one of the best) wins of the year, 6-3, 6-3 over the French #1 Richard Gasquet. [getty]



Gets Nadal or Verdasco tomorrow in R3.



[getty] pic.twitter.com/9IU4aasgKn — José Morgado (@josemorgado) October 31, 2018

Номер 10 Кей Нишикори (Япония) се справи с представителя на домакините Адриан Манарино със 7:5, 6:4 за 88 минути. Японецът трябва да достигне до полуфиналите в Париж, за да има шанс да участва на финалния турнир на АТР в Лондон от 11 до 18 ноември. Sock ( info - @josemorgado )(@TennisTV ) pic.twitter.com/AYYGeTQB4v — doublefault28 (@doublefault28) October 31, 2018 Шампионът от 2017-а Джак Сок продължава защитата на трофея си след 6:3, 6:3 над Ришар Гаске за 79 минути. Американецът моментално научи следващия си противник, защото Рафаел Надал обяви отказването си от турнира само минути след като трябваше да излезе на корта срещу Фернандо Вердаско. Иначе това бе едва осма победа за Сок през 2018 година.

