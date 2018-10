Тенис “Битката на сервисите” в Париж няма да се състои 31 октомври 2018 | 17:00 0 0 0 0 0 Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер обясни, че се е включил в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Париж, за да натрупа (ако може) малко повече мачове, преди да започнат Финалите на АТР. По ирония на съдбата обаче Маестрото получи още един почивен ден, защото съперникът му във втория кръг Милош Раонич се отказа от участие само няколко часа преди насрочения им двубой на централния корт. Milos Raonic withdraws from #RolexParisMasters with a right elbow injury - handing Roger Federer a walk-over into the third round.



Federer will face Fognini or Fucsovics on Thursday. — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2018 Двамата трябваше да излязат в “битката на сервисите” около 20:30 часа българско време, но канадецът явно е приключил физическите си сили при драматичната трисетова победа над местния любимец Жо-Вилфред Цонга в понеделник. Официалната причина за решението на Раонич е контузия в десния лакът, което означава, че в четвъртък Федерер ще се изправи срещу победителя от сблъсъка Мартон Фучович - Фабио Фонини. WHAT A WIN!



Milos Raonic prevails in an epic with Jo-Wilfried Tsonga, winning 6-7(4), 7-6(5), 7-6(5) to reach the second round of the #RolexParisMasters. His reward? A clash with Roger Federer TOMORROW.



Get your , Canada. It's going to be good. pic.twitter.com/M5iKipMwjR — Tennis Canada (@TennisCanada) October 30, 2018 Мястото на проваления дуел Федерер - Раонич в програмата на централния корт ще заеме любопитния мач между двама от младите изгряващи таланти Борна Чорич - Даниил Медведев.

