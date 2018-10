Снукър Вълнуващ 1/4-финален сблъсък на Международния шампионат по снукър 31 октомври 2018 | 14:04 - Обновена 0 0 0 0 1



Гулд първоначално заличи пасив при 2:4 и дръпна в резултата с 5:4, благодарение на топ брейк от 139 точки, но световният номер 21 отговори подобаващо със серии от 103 и 106 за крайната победа. За феновете се очертава вълнуващ четвъртфинален сблъсък между двама от най-бързо играещите майстори на щеката - Лисовски срещу Тръмп.

Асото в колодата изглеждаше внушително край зеленото сукно при победата с 6:1 над Ян Бинтао с най-добра серия от 104 точки. Тръмп се представа забележително в китайския град Дакин през тази седмица и досега в трите си двубоя е загубил само два фрейма.



Марк Селби също не спира да ниже победи в Международния шампионат, като също стигна четвъртфиналите и продължава да се бори за трети пореден триумф в турнира. Веселяка от Лестър спечели с 6:3 срещу Стюърт Карингтън, взимайки последните четири фрейма с най-добри брейкове от 85, 77 и 53.

Неговият предстоящ дуел е не по-малко вълнуващ, защото ще бъде срещу Нийл Робъртсън или Юан Сижун.

