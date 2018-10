Бейзбол Световните серии докосват дъното по ТВ рейтинг 31 октомври 2018 | 09:24 0 0 0 0 1



Въпреки че в спора за титлата участваха два от отборите с най-голям пазар, Есенната класика събра едва 8,3% рейтинг и 17% дял, изчисли нюйоркската пипълметрична компания "Нилсен". ТВ рейтингът на дадено предаване представлява процентът зрители сред всички домакинства с телевизори, а делът – процентът от включените телевизори.



Late nights and low ratings: This year's World Series was the fourth-least-watched in history, averaging 14.1 million viewers. https://t.co/fitKKLfZzX — AP Sports (@AP_Sports) October 31, 2018

За сравнение през 2017 г. двубоите между Хюстън Астрос и Лос Анджелис Доджърс постигнаха съответно 10,7% и 20% при среден брой зрители 18 909 000 на мач. През 2016 г. пък Чикаго Къбс и Кливланд Индиънс осигуриха на спортния канал на "Фокс" 12,9% национален рейтинг и 22% пазарен дял при средна аудитория от 22 847 000 души на мач.



Единствените Световни серии с по-ниска гледаемост са Сан Франциско Джайънтс - Детройт Тайгърс през 2012 г. (средно 12,636 млн. зрители), Филаделфия Филис - Тампа Бей Рейс през 2008 г. (13,062 млн.) и Сан Франциско Джайънтс - Канзас Сити Роялс през 2014 г. (13,825 млн.). Рейтингът на тазгодишния финал пък е третият най-нисък след 7,6% през 2012 г. и 8,2% през 2014 г.



Those Disastrous World Series TV Ratings https://t.co/fvVxdC58jT #Baseball #sports pic.twitter.com/UE1znixbSh — HEY! Home RUN (@HEYhomerun) October 30, 2018

Най-гледаният двубой от серията между "червените чорапи" и "мошениците" през 2018 г. е мач №5, събрал 17 634 000 зрители. Данните сочат, че в първите три срещи интересът прогресивно е намалявал – 13 800 000 пред екраните за мач №1, 13 507 000 за мач №2 и 13 250 000 за мач №3, преди да се покачи до 13 563 000 за мач №4.



Абсолютният рекорд за най-гледан финал в МЛБ се държи от Световните серии през 1986 г., когато Ню Йорк Метс побеждава Бостън Ред Сокс с 4-3. Седемте мача тогава са гледани средно от 36 370 000 зрители, а NBC постига рейтинг от 28,6% и пазарен дял от 46%.



Телевизионният интерес към Световните серии в МЛБ през 2018 г. отбеляза драстичен спад спрямо предходните години. Петте мача между Бостън Ред Сокс и Лос Анджелис Доджърс от финала във Висшата бейзболна лига на САЩ и Канада този сезон са били гледани средно от 14 125 000 зрители по "Фокс Спортс". Това е с 25% по-малко в сравнение с 2017 г. и е четвъртият най-нисък показател в историята.Въпреки че в спора за титлата участваха два от отборите с най-голям пазар, Есенната класика събра едва 8,3% рейтинг и 17% дял, изчисли нюйоркската пипълметрична компания "Нилсен". ТВ рейтингът на дадено предаване представлява процентът зрители сред всички домакинства с телевизори, а делът – процентът от включените телевизори.За сравнение през 2017 г. двубоите между Хюстън Астрос и Лос Анджелис Доджърс постигнаха съответно 10,7% и 20% при среден брой зрители 18 909 000 на мач. През 2016 г. пък Чикаго Къбс и Кливланд Индиънс осигуриха на спортния канал на "Фокс" 12,9% национален рейтинг и 22% пазарен дял при средна аудитория от 22 847 000 души на мач.Единствените Световни серии с по-ниска гледаемост са Сан Франциско Джайънтс - Детройт Тайгърс през 2012 г. (средно 12,636 млн. зрители), Филаделфия Филис - Тампа Бей Рейс през 2008 г. (13,062 млн.) и Сан Франциско Джайънтс - Канзас Сити Роялс през 2014 г. (13,825 млн.). Рейтингът на тазгодишния финал пък е третият най-нисък след 7,6% през 2012 г. и 8,2% през 2014 г.Най-гледаният двубой от серията между "червените чорапи" и "мошениците" през 2018 г. е мач №5, събрал 17 634 000 зрители. Данните сочат, че в първите три срещи интересът прогресивно е намалявал – 13 800 000 пред екраните за мач №1, 13 507 000 за мач №2 и 13 250 000 за мач №3, преди да се покачи до 13 563 000 за мач №4.Абсолютният рекорд за най-гледан финал в МЛБ се държи от Световните серии през 1986 г., когато Ню Йорк Метс побеждава Бостън Ред Сокс с 4-3. Седемте мача тогава са гледани средно от 36 370 000 зрители, а NBC постига рейтинг от 28,6% и пазарен дял от 46%.

Още по темата

0 0 0 0 1 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 204 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1