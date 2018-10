Ман Юнайтед прати скаут за двама от Спартак (М)

Двама от младите таланти в състава на Спартак (Москва) са обект на сериозен интерес от страна на Манчестър Юнайтед. "Спорт-Експрес" разкри, че вчера на трибуните на "Казан Арена" е присъствал главният скаут на "червените дяволи" за Източна Европа Крсто Килибарда, който е наблюдавал на живо изявите на Александър Максименко и Михаил Игнатов в мача срещу Рубин (1:1).

20-годишният Максименко е несменяем титуляр от началото на сезона. Той измести от стартовия състав Артьом Ребров и беше под рамката във всички 12 мача на Спартак в Премиер лигата, като в тях допусна 11 гола.

According to Russian media Sport 24, a Scout of Manchester United was at the Rubin Kazan - Spartak Moscow match last night to observe Aleksandr Maksimenko and Mikhail Ignatov. #MUFC pic.twitter.com/ENrrnFHyFI