Тенис Убедително начало за Джокович в Париж 31 октомври 2018 | 01:40 - Обновена



Джокович вече е в серия от 19 поредни победи и няма нито една загуба в 6-те си мача със Соуса. Ноле реализира ранен пробив за 3:1 в първия сет, но португалецът бързо го върна, а при 5:5 можеше да пробие още веднъж и да сервира за сета. Случи се точно обратното: Джокович удържа подаването си, а после взе и 12-ия гейм, за да поведе в резултата. Втората част започна устремно за бившия водач в световната ранглиста, който поведе с 5:0. Последва леко отпускане, но от третия опит сърбинът затвори мача. .@DzumhurDamir hangs tough and gets the job done on match point #4!



Tops Tsitsipas 6-3 6-3. Awaits winner of Sousa/Djokovic. #RolexParisMasters pic.twitter.com/Rk2NdTP54U — Tennis TV (@TennisTV) 30 октомври 2018 г. Джокович е шампион в Париж от 2009, 2013, 2014 и 2015 година. Той вече има 46 победи през сезона, като спечели последователно турнирите в Синсинати, US Open и Шанхай.



В най-вълнуващия мач за деня Милош Раонич надви Жо-Вилфрид Цонга. Канадецът направи обрат, а всеки от сетовете завърши с тайбрек. Битката продължи три часа, но френската публика си тръгна разочарована след загубата на любимеца си Цонга със 7:6(4), 6:7(5), 6:7(5). It was quite a battle and a tough one to get through. I’ll stay in Paris to fight another day @RolexPMasters pic.twitter.com/ZKFFubrVWK — Milos Raonic (@milosraonic) 30 октомври 2018 г. В следващия кръг Раонич ще се изправи срещу Роджър Федерер.



