Вадят от употреба №20 на Джинобили

Аржентинската икона сложи край на блестящата си професионална кариера това лято и напусна играта на 41-годишна възраст. Невероятният левичар от Баия Бланка се оттегли след повече от 20 сезона, разделени в три континента - Южна Америка, Европа и Северна Америка.

The San Antonio Spurs today announced that they will retire Manu Ginobili’s No. 20 jersey on Thursday, March 28 when the Silver and Black host the Cleveland Cavaliers at 7:30pm CT. #GraciasManu



More: https://t.co/zc2Etg2bHf pic.twitter.com/yrceGuTjU3 — San Antonio Spurs (@spurs) October 30, 2018

Ману винаги ще бъде свързван с 16-годишния си престой в Сан Антонио, където спечели четири титли на НБА, два пъти игра в Мача на звездите, а също така стигна веднъж до наградата за “Най-добър шести човек” на сезона. И до днес Джинобили е едва вторият играч в историята, който има в резюмето си титли на Евролигата, НБА и златен олимпийски медал. Първият е Бил Брадли.

Manu Ginobili will become the ninth player in Spurs history to have his number retired. He joins:



Bruce Bowen (12)

Tim Duncan (21)

Sean Elliott (32)

George Gervin (44)

Avery Johnson (6)

Johnny Moore (00)

David Robinson (50)

James Silas (13)#GraciasManu pic.twitter.com/4ZQx5LI4Uo — San Antonio Spurs (@spurs) October 30, 2018

За Спърс Ману изигра 1057 мача през редовния сезон (13.3 точки, 3.8 асистенции, 3.3 борби и 1.3 отнети топки) и още 218 в плейофите (14.0 точки, 3.2 асистенции, 3.0 борби и 1.4 отнети топки). Ману Джинобили ще получи огромна чест на 28 март 2019 година, когато №20 официално ще бъде изваден от употреба от Сан Антонио. Спърс оповестиха новината на своя уебсайт, като церемонията ще се проведе по време на домакинската среща с Кливланд Кавалиърс.

