Испания Валверде предупреди: Реал няма да се откаже и ще се опита да спечели всичко този сезон 30 октомври 2018 | 18:59 - Обновена 0 0 0 0 0



“Мадрид е конкурент и винаги ще се опитва да се върне на върха след някакъв проблем. Реал със сигурност ще направи опит да спечели първенството, както бихме го сторили и ние в такава ситуация”, предупреди Валверде.



Той е убеден, че при столичани не може да се говори за преходна година заради напускането на

Valverde: “The cup is a very important competition. I don't understand the idea of not going for one tournament to focus on another" #CopaBarça pic.twitter.com/zNUzKtkUTt — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2018

От понеделник начело на Реал е Сантиаго Солари. “Не знам дали с него ще са повече или по-малко опасни, но трябва да сме внимателни, защото по подобие на нас те ще се опитат да спечелят всичко”, каза още треньорът на Барса.



Той не пожела да коментира уволнението на колегата си Лопетеги: “Като цяло няма какво да кажа за решенията на други клубове, но не ми е приятно, когато треньорите биват отстранявани.”

Valverde : "We are happy with the reaction and the step in the right direction. This positivity will reinforce the team" #CopaBarça pic.twitter.com/AP2qE5Smys — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2018

В сряда и двата гранда навлизат в битката за Купата на краля, където на 1/16-финалите ги чакат непретенциозни съперници. В първите мачове Реал гостува на Мелийя, а “блаугранас” - на Културал Леонеса.



Очаквано за Барса ще излязат доста от резервите. Реал Мадрид е смачкан след крушението срещу Барселона , което пък доведе до уволнението на треньора Юлен Лопетеги . Отборът от “Бернабеу” вече е на девето място в Ла Лига - на 7 точки от каталунците. Наставникът на шампионите Ернесто Валверде обаче призова за сдържаност, защото не отписва “белите”.“Мадрид е конкурент и винаги ще се опитва да се върне на върха след някакъв проблем. Реал със сигурност ще направи опит да спечели първенството, както бихме го сторили и ние в такава ситуация”, предупреди Валверде.Той е убеден, че при столичани не може да се говори за преходна година заради напускането на Кристиано Роналдо и Зинедин Зидан.От понеделник начело на Реал е Сантиаго Солари. “Не знам дали с него ще са повече или по-малко опасни, но трябва да сме внимателни, защото по подобие на нас те ще се опитат да спечелят всичко”, каза още треньорът на Барса.Той не пожела да коментира уволнението на колегата си Лопетеги: “Като цяло няма какво да кажа за решенията на други клубове, но не ми е приятно, когато треньорите биват отстранявани.”В сряда и двата гранда навлизат в битката за Купата на краля, където на 1/16-финалите ги чакат непретенциозни съперници. В първите мачове Реал гостува на Мелийя, а “блаугранас” - на Културал Леонеса.Очаквано за Барса ще излязат доста от резервите.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 381

1