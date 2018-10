НБА Картър вече е №8 по мачове и не спира с “мелниците” (видео) 30 октомври 2018 | 18:44 0 0 0 0 1



Срещу Филаделфия гардът изигра своя мач №1411 в редовния сезон на НБА и така се придвижи до №8 във вечната ранглиста, задминавайки Джейсън Тери (1410). Пред Винс в класацията е Кевин Уилис (1424), който изглежда като съвсем реална цел, а в по-далечно бъдеще, стига да е здрав, Картър може да задмине и шестия в класацията - Кевин Гарнет (1462).

At 41, Vince Carter can windmill dunk better than a lot of players in the league.

At 21, NOBODY could windmill dunk like him. pic.twitter.com/UqL7UtNq4U — David Astramskas (@redapples) October 30, 2018

Друг активен играч в лицето на Дирк Новицки е №5 с 1471 мача, а останалите в челната петорка са Карл Малоун (1476), Джон Стоктън (1504), Карийм Абдул-Джабар (1560) и Робърт Париш (1611).

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks for moving up to 8th on the NBA's ALL-TIME GAMES PLAYED list!#TrueToAtlanta #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/CkirY8aAKQ — NBA (@NBA) October 30, 2018

№15 от Хоукс отново изуми с физическите си умения и преди срещата със Сиксърс сякаш върна времето назад, като съвсем лежерно направи една от запазените си марки, завъртайки забивка тип "мелница" на загрявката на двубоя. Винс Картър получава стабилни минути в ротацията на Атланта и изглежда това, че е на 41-годишна възраст не е проблем за треньорския щаб на Хоукс. Легендарният забивач играе по 21.0 минути до момента през сезон 2018/2019 и вкарв по 7.8 точки, които съчетава с 2.5 борби, 1.0 асистенции и 0.8 отнети топки.

