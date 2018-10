Легендарен боец може да е следващият съперник на Хабиб

След най-големия бой в кариерата си в UFC 229, шампионът на UFC Хабиб Нурмагомедов изглежда е склонен да продължи тенденцията и да участва само в изкючително големи мачове, които са на същото ниво.

Нурмагомедов винаги е имал за цел да предприема крайни предизвикателства в своята кариера и никога не е показвал страх. Едно предизвикателство, което той иска да поеме, е да се бие с може би най-великия боец за всички времена, бившият шампион на UFC Джорж Сен-Пиер.

Въпреки че в момента най-сериозните претенденти за титлата на Хабиб са Тони Фъргюсън и Дъстин Поарие изглежда, че UFC подготвя следващия мач на дегестанеца да бъде срещу Сен-Пиер.

В социалните медии вече изтече информация, че се работи по организирането на боя между Хабиб Нурмагомедов и Джорж Сен-Пиер.

Понастоящем не са известни други подробности, но е почти сигурно, че Хабиб няма да се бие в следващия си двубой срещу Тони Фъргюсън.

You’re a good guy and you deserve a big fight. You should fight conor or Nate or Gaethje or gsp I’m a big fan and love watching you fight but you’re one of the easiest fights in the top 5 stylistically for the eagle https://t.co/Zqe2acgU7z