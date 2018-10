Челси без Азар и срещу Дарби Каунти

Еден Азар все още има болки в гърба и няма да играе в мача на Челси с Дарби Каунти за Купата на Лигата в сряда. Това съобщи помощникът на Маурицио Сари Джанфранко Дзола.

Белгийският атакуващ футболист пропусна мачовете на "сините" през миналата седмица срещу БАТЕ Борисов в Лига Европа и срещу Бърнли в първенството, но се очаква да бъде на линия за срещата с Кристъл Палас през уикенда.

"Let's hope he wants a rest!"



Frank Lampard weighed in on Eden Hazard's place among the best in the world as Derby prepares to take on Chelsea. pic.twitter.com/9psFSoc6yz