ММА Предстои нещо голямо за Хабиб Нурмагомедов 30 октомври 2018 | 16:51





Нурмагомедов защити колана си срещу Конър Макгрегър на UFC 229 в Лас Вегас.



Абдел-Азиз използва туитър, за да информира феновете, че ги очакват „страхотни новини“ по отношение на бъдещето на Нурмагомедов.“Имаме страхотни новини, които просто ще ви шашнат“, написа Абдел-Азиз.

We will blow your mind big news coming @TeamKhabib — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 28 октомври 2018 г.

В момента Хабиб Нурмагомедов е остранен от битки до декември, когато предстои заседание на Атлетическата Комисия на щата Невада, която трябва да вземе окончателно решение относно неговото поведение след битката му с Конър Макгрегър. Тогава Нурмагомедов нападна един от треньорите на ирландската звезда Денис Дилън.

