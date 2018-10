Вицепрезидентът на Испанската футболна асоциация арестуван за корупция

Вицепрезидентът на Испанската футболна асоциация Андреу Субиес е бил арестуван тази сутрин при полицейска операция, която е част от разследването за корупция в испанския футбол.

Субиес влезе в управата на федерацията едва през май тази година след избирането на новия президент Луис Рубиалес, но обвиненията срещу него са за времето, когато е бил президент на Каталунската футболна федерация (ФКФ) между 2011 и 2018 година. Освен Субиес, още един представител на ФКФ е бил задържан, съобщиха от местната полиция.

