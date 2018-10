НБА Дончич се чувства все по-добре в НБА, нареди се до ЛеБрон и Дюрант (видео) 30 октомври 2018 | 14:38 0 0 0 0 2



Двуметровият Дончич изнесе може би най-силното си представяне откакто е в Мавс пред погледа на човек, който цени изключително много чуждестранните таланти - Грег Попович. Именно срещу неговия тим Лука стигна до 31 точки при стрелба от игра 11/18 (4/6 от тройката), вкара 5/6 от наказателната линия и добави 8 борби, 4 асистенции, 1 чадър и 1 отнета топка. Юношата на Реал (Мадрид) обаче отново продължи тенденцията да прави доста грешки и след снощния мач в тази графа бе записано числото 6.

Through seven games Luka Doncic is averaging 20.4 points, 6.4 rebounds, and 4.0 assists per game. The complete list of rookies all-time to average 20/6/4 before turning 21 is empty, because it's never been done before. — Bobby Karalla (@bobbykaralla) October 30, 2018

Въпреки че е изиграл само 7 мача в НБА и предстои дълъг редовен сезон, статистиците изкараха наяве интересен факт, който важи с пълна сила за Дончич в моемнта - че нито един друг новобранец не е имал средни показатели от 20 точки, 6 борби и 4 асистенции преди да навърши 21-годишна възраст. Засега Лука записва по 20.4 точки, 6.4 борби и 4.0 асистенции на двубой.

Luka Doncic just became the third-youngest player in league history to have at least 30 points and eight rebounds in a game.



Only two who were younger: LeBron James and Kevin Durant.



Decent company.pic.twitter.com/GPsrjrnUpy — Frank Urbina (@FrankUrbina_) October 30, 2018

