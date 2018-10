Фенове на Реал Мадрид планират протест срещу капитана Серхио Рамос

Група привърженици на Реал Мадрид планира протест срещу капитана на отбора Серхио Рамос, съобщи "Кадена Сер".

Според феновете Рамос е отговорен за негативната атмосфера в отбора, довела до слабото представяне от началото на сезона, загубата с 1:5 от Барселона в "Ел Класико" и уволнението на Хулен Лопетеги в понеделник. Запалянковците ще изразят недоволството си срещу Рамос по време на следващия шампионатен мач, който е в събота срещу Валядолид на "Сантяго Бернабеу".

Real Madrid representatives meet with 'RMCF Grada Fans' in attempt to stop planned Saturday protest aimed at players (in particular Sergio Ramos) https://t.co/wTbk1LuZdC pic.twitter.com/tnRQ2w3MP3