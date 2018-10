ММА Джонсън заминава с усмивка за Азия, доволен, че вече няма да е част от UFC 30 октомври 2018 | 14:17 - Обновена 0 0 0 0 1



Последните години изглежда, че няма голям ММА мач, който не е промотиран чрез обиди от страна на двата лагера. Пресконференциите, медийните изяви, телефонните разговори и интервютата сякаш са изпълнени с вербални атаки от всякакъв род, а инциденти като нападението на Конър над автобуса и хаотичният въргал след UFC 229 са разбираемо най-интригуващата част за широката публика и пресата.



Според Джонсън това, че ONE Championship не одобряват подобен тип поведение и реклама е „глътка свеж въздух”. Според него ценностите, които са на почит там са уважение, скромност и чест. Джонсън бе внимателен в думите си, за да не обиди UFC, с които, по негови думи, поддържа главно позитивни отношения, но и обяви, че се радва за шанса да се състезава извън Северна Америка.



„Никога не съм бил голям фен на това как се промотират двубоите в Северна Америка.” казва Димитриъс Джонсън по време на интервю.





„Според мен някои бойци прекаляват с тормоза си над други с цел да спечелят повече последователи и фенове. Когато атлет напише в Twitter за потенциален опонент „Защо не си подписал договора за мач с мен още?” аз го виждам като тормоз. Това цели единствено да създаде драма в социалните медии и да излезе, че някой го е страх. Когато видя професионални атлети да правят това, знам, че не се държат по начина, по който трябва да се държат практикуващите бойни спортове. Това оставя лошо впечатление в моите очи.” продължава Джонсън.



„Изключително радостен съм, че няма да ми се налага да минавам през това вече. Така се чувствам много по-спокоен като атлет в боен спорт. Смятам, че винаги досега съм се държал като истински боец, докато се състезавах в Северна Америка. В Азия е различно. Всеки уважава опонента си и мачовете се промотират по правилния начин. – като истински бойци, практикуващи бойни изкуства. Излизаме, тестваме уменията си един срещу друг и това е. Нямам търпение да изживея този начин на промотиране на двубои.” казва „Майти Маус”.



„Няма нищо по-лошо от това да си в залата и да тренираш здраво, а някой да дойде и да ти каже, че пътят ти към голямата сцена е в това да обиждаш опонентите си. Това просто не съм аз... Аз се занимавам с бойни спортове защото това е нещо, което обичам. Това ми помага да се изразявам. Когато се състезавам, аз съм артист. Артистите не говорят глупости по адрес на останалите. Те се фокусират в това, което обичат и влагат цялата си енергия там. Това са бойните изкуства. „ завърши Джонсън.



