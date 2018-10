Моуриньо отново е бесен на Удуърд

Напрежението между Жозе Моуриньо и вицепрезидентът на Манчестър Юнайтед Ед Удуърд отново нараства, твърди Sun. Португалецът е бил бесен, когато е научил, че Удуърд е отменил срещата им, на която е трябвало да бъдат обсъдени плановете за трансфери през зимата.

През лятото португалският специалист имаше силно желание да привлече класен централен защитник, но в крайна сметка такъв трансфер не бе реализиран, което предизвика силно напрежение между него и ръководството. Желанието на Моуриньо не се е променило и той отново се надява да бъде направен опит за привличането на класен играч в центъра на отбраната. Смята се, че приоритет отново ще бъдат Тоби Алдервейрелд от Тотнъм, Хари Магуайър от Лестър, както и Никола Миленкович, който прави отличен старт на сезона с екипа на Фиорентина.

