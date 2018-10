Англия В Лестър обмислят варианта да преименуват стадиона 30 октомври 2018 | 12:17 0 0 0 0 1 Ръководството на английския Лестър разглежда варианта да прекръсти стадиона си на името на загиналия при вертолетна катастрофа в събота президент на клуба Вичай Сриваддханапрабхи, съобщава телевизия "ЕСПН", като се позовава на източник от клуба. Петима души, в това число и собственика на "лисиците", загинаха при катастрофата на хеликоптера до "Кинг Пауър стейдиъм". Leicester City have opened a book of condolence at the King Power Stadium for fans to pay their respects to owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/KFhh8JHw7R pic.twitter.com/2F0lk6GJVK — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 30, 2018 Синът на Вичай- Айяват, който в момента вицепрезидент на Лестър и се очаква да оглави клуба след смъртта на своя баща, е един от хората, които застъпват идеята за преименуването на стадиона. Очакванията са в близките дни да има събрание на ръководството, което ще бъде председателствано от изпълнителния директор. 'It will live with us forever.'



The helicopter crash in which Leicester City owner Vichai Srivaddhanaprabha died was "one of the most horrendous things anybody could ever see", says Peter Shilton.https://t.co/LjXlsE2LCF pic.twitter.com/LpUpRWS96h — BBC Sport (@BBCSport) October 30, 2018 Предложението на Айяват Сриваддханапрабхи е стадионът да бъде преименуван на "Кун Вичай", а същото име да бъде дадено и на планираният да бъде построен учебен футболен център, чиято стойност се оценява на 100 милиона долара. Сриваддханапрабхи , един от десетте най-богати граждани на Тайланд, купи отбора на Лестър през 2010-а година за 39 милиона паунда, а година по-късно официално оглави клуба. По оценка на експерти на борсите за това време цената на футболния клуб като компания се е повишила десет пъти.

