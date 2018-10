Матич: Марсиал има всичко, за да е сред най-добрите в Лигата

Крилото на Манчестър Юнайтед Неманя Матич засипа с похвали съотборника си Антони Марсиал за представянето му в последно време и заяви, че крилото има нужда от повече вяра в собствените си сили. Французинът вкара гол и спечели дузпа в последната среща на тима срещу Евертън (2:1).

A superb goal and our star man against Everton - now you can win a shirt signed by @AnthonyMartial! — Manchester United (@ManUtd) October 30, 2018

"Марсиал е страхотен играч и трябва да разбере това, но се нуждае от повече увереност. Той все още е млад и трябва да продължи да бележи. Ако го направи, ще придобие и все повече вяра в собствените си възможности. Понякога си мисля, че той няма представа колко добър е всъщност. Ако бях толкова добър с топката в крака, бърз и не подавах на никой, щях да бележа всеки мач.

Jose Mourinho needs to build his Man Utd team around Anthony Martial and Paul Pogba #mufc https://t.co/FCJAswVWiQ — Man United News (@ManUtdMEN) October 29, 2018

Но, за да бъдем честни, увереността идва с резултатите. Трудно е да я поддържаш в играчите, когато не постигаш желаните резултати. Ако се подобрим като тим и постигнем желаното в следващите два мача, той може покаже най-доброто от себе си и колко важен играч може да бъде. Марсиал има всичко, за да е сред най-добрите в Лигата. Мениджърът говори с него за това, дори аз му го казах", заяви Неманя Матич.

Great win and thanks to the fans for your amazing support ! @ManUtd #ThanksGod pic.twitter.com/nEf1zvKhbA — Anthony Martial (@AnthonyMartial) October 28, 2018

Договорът на французина с "червените дяволи" изтича през следващото лято, но от "Олд Трафорд" имат опция да го удължът с още година. Двете страни водят преговори за нов контракт, но без успех до този момент, а крилото вече е отказал няколко оферти, съобщават медиите на Албиона. През лятото мениджърът на играча заяви, че той има желание да напусне Манчестър Юнайтед, но от ръководството категорично отхвърлиха подобна възможност.