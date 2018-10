НБА НБА има нов крал на тройките, Томпсън наниза 14! (видео) 30 октомври 2018 | 10:12 - Обновена 0 0 0 0 7



Партньорът на Стеф Къри в гардовата линия на Уориърс не беше в най-добрата си форма от началото на новия сезон и имаше едва 13.9% успеваемост в опитите си за три точки. Томпсън обаче не просто излезе от лошата серия, а го направи по феноменален начин, поставяйки нов рекорд по отбелязани тройки в един мач и измествайки от върха в тази класация точно Къри.

Klay Thompson finished with 52 points on 52 touches tonight according to @SecondSpectrum.



He dribbled the ball only 56 times and the ball was in his hands for 96 seconds. pic.twitter.com/AaAcbxARi5 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 30, 2018

Клей наниза 14 тройки от 24 опита, а ефективността му бе нереална - 58.3%! Той завърши с общо 52 точки за едва 27 игрови минути, след като към рекордните си стрелби от дистанция добави и 4/5 за 2 точки, както и 2/2 от наказателната линия. Статистиката му бе допълнена от 5 борби, 1 отнета топка и 2 грешки.

Klay Thompson has made 14 3-pointers tonight, passing his teammate Stephen Curry for the most in a game in NBA history.



It's the 3rd quarter. pic.twitter.com/OvCqLURC6I — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 30, 2018

Рекордьорът собственоръчно отбеляза повече тройки от целия отбор на Чикаго, а освен това записа и по-висок процент от този на всички баскетболисти на Булс - 14/24 (58.3%) срещу 11/35 (31.4%). Стеф Къри добави 23 точки, 8 борби и 5 асистенции за победителите, докато Кевин Дюрант остана с 14 точки и 8 асистенции. Зак ЛаВин и Антонио Блейкни вкараха по 21 за Булс.

Shooting slump over.



Klay Thompson has 10 3-pointers at halftime, the most in NBA history in a 1st half and tying the most in any half (Chandler Parsons, 2nd half vs Grizzlies on Jan. 24, 2014). pic.twitter.com/JzcYXrnXYf — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 30, 2018

Статистиците изчислиха, че за целия си престой на терена Томпсън е дриблирал топката 56 пъти и тя е била в ръцете му едва 96 секунди! Освен ркордните 14 тройки, Клей постави върхови постижения за най-много вкарани стрелби отдалеч през първото полувреме (10) и изравни постижението за най-много тройки в едно полувреме въобще (10 на Чандлър Парсънс от 2014 година).



28-годишният гард поставя най-новия си рекорд редом до тези за най-много тройки в рамките на едни плейофи (98, колкото има и Къри), най-много тройки в един плейофен мач (11), както и най-много точки, отбелязани в една четвърт (37). Шампионите от Голдън Стейт разполагат с невероятни стрелци и това не е тайна за никого, но на моменти представянето им изглежда просто нереално. Така бе и при снощното гостуване на Чикаго, в което Уориърс вкараха близо 150 точки и спечелиха седмата си победа за сезона след 149:124, а феновете по трибуните на “Юнайтед Сентър” имаха шанса да се насладят на историческа вечер, в която главната роля бе за Клей Томпсън.Партньорът на Стеф Къри в гардовата линия на Уориърс не беше в най-добрата си форма от началото на новия сезон и имаше едва 13.9% успеваемост в опитите си за три точки. Томпсън обаче не просто излезе от лошата серия, а го направи по феноменален начин, поставяйки нов рекорд по отбелязани тройки в един мач и измествайки от върха в тази класация точно Къри.Клей наниза 14 тройки от 24 опита, а ефективността му бе нереална - 58.3%! Той завърши с общо 52 точки за едва 27 игрови минути, след като към рекордните си стрелби от дистанция добави и 4/5 за 2 точки, както и 2/2 от наказателната линия. Статистиката му бе допълнена от 5 борби, 1 отнета топка и 2 грешки.Рекордьорът собственоръчно отбеляза повече тройки от целия отбор на Чикаго, а освен това записа и по-висок процент от този на всички баскетболисти на Булс - 14/24 (58.3%) срещу 11/35 (31.4%). Стеф Къри добави 23 точки, 8 борби и 5 асистенции за победителите, докато Кевин Дюрант остана с 14 точки и 8 асистенции. Зак ЛаВин и Антонио Блейкни вкараха по 21 за Булс.Статистиците изчислиха, че за целия си престой на терена Томпсън е дриблирал топката 56 пъти и тя е била в ръцете му едва 96 секунди! Освен ркордните 14 тройки, Клей постави върхови постижения за най-много вкарани стрелби отдалеч през първото полувреме (10) и изравни постижението за най-много тройки в едно полувреме въобще (10 на Чандлър Парсънс от 2014 година).28-годишният гард поставя най-новия си рекорд редом до тези за най-много тройки в рамките на едни плейофи (98, колкото има и Къри), най-много тройки в един плейофен мач (11), както и най-много точки, отбелязани в една четвърт (37).

Още по темата

0 0 0 0 7 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1872 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1