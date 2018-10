ММА Дейна Уайт похвали Джонсън 30 октомври 2018 | 09:39 0 0 0 0 0 Dana White Says Demetrious Johnson Never Got Love He Deserved from Fans https://t.co/rBza7vPMnr — TMZ (@TMZ) October 29, 2018 В замяна на него UFC получи като трансфер бившия шампион на "Белатор" и ONE Бен Аскърн.

"Ако погледнете кариерата на Джонсън, ще видите, че той направи рекорд за най-много защити на титлата. Никога не получи любовта и уважението на феновете, които заслужаваше. Не съм сигурен дали винаги е бил доволен от престоя си в UFC - каза Дейна Уайт пред TMZ. - Надявам се да намери щастието в ONE."

Джонсън не веднъж е критикувал шефовете на UFC заради малките хонорари, коити получаваше, в сравнение с останалите шампиони.

