Снукър Падна скалпът на световния шампион в Международния шампионат по снукър 29 октомври 2018 | 20:04 0 0 0 0 0 Световният шампион Марк Уилямс изненадващо отпадна във втори кръг на Международния шампионат по снукър в Китай, след като бе сразен с 6:3 от талантливия тайландец Акани Сонгермсавад - накратко Съни. Световният номер 2 бе надигран на зеленото сукно от намиращия се 63 места по-надолу в ранглистата азиатец, който за награда ще срещне Юлон Жоу в 1/16-финалите в Дакин. За Съни това е най-забележителния резултат от достигнатия осминафинал в Шампионата на Обединеното кралство през миналия сезон, като направи обрат от 2:3 до 6:3 с чудесни брейкове от 108, 101 и 62. Mark Williams: "He pots everything"



Sunny Akani has knocked out the Welsh Potting Machine in Daqing! [6-3]



The Thai sensation made two centuries in the last three frames to claim a memorable first round victory #InternationalChampionship pic.twitter.com/zrFSE83ZtT — World Snooker (@WorldSnooker) October 29, 2018 Въпреки проблемите в първия кръг, световният номер 1 Марк Селби нямаше трудности като Уилямс и не даде нито един фрейм на победителя в Шампионата на Обединеното кралство за ветерани Кен Дохърти. Веселяка от Лестър се надява за трета поредна година да спечели турнира в Дакин, като изглеждаше в добро състояние на зеленото сукно със серии от 100, 55, 124, 117 и 52, като ще срещне Робърт Милкинс. A statement of intent from @markjesterselby!



The world number one whitewashes former world champion Ken Doherty 6-0 [R1], recording THREE centuries and two fifties!



Robert Milkins has the unenviable task of facing Selby in the last 32 #InternationalChampionship pic.twitter.com/fxAG2Z7cn0 — World Snooker (@WorldSnooker) October 29, 2018 Шампионът в “Мастърс” 2017 Марк Алън направи забележително завръщане от 0:4 и 2:5 до 6:5, за да преодолее Лиъм Хайфийлд, като впечатли с топ брейкове от 120, 127, 125 и 85, а му предстои да играе с иранеца Хосеин Вафей, който елиминира Греъм Дот с 6:3. @judd147t: "The players that win tournaments have someone with them"



Trump has his brother with him in Daqing this week, and it's aiding the 29-year-old's pursuit of a ninth ranking title.



His campaign begins with a 6-0 demolition of Alan McManus! #InternationalChampionship pic.twitter.com/fmsefBjZ0H — World Snooker (@WorldSnooker) October 29, 2018 Дин Дзюнхуей заличи дефицит от 60 точки в деветия фрейм и върната последна черна, а в последната партия си подпечата победата с 6:4. Нийл Робъртсън нямаше видими трудности срещу Матю Селт при успеха с 6:1, а Джъд Тръмп не даде нито фрейм на Алън Макманъс.

