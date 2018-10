Тенис Джокович научи съперника си в Париж 29 октомври 2018 | 18:26 0 0 0 0 1 Португалецът Жоао Соуза ще срещне четирикратния шампион и втори поставен Новак Джокович (Сърбия) във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 4,872 милиона евро. Соуза победи в първия си мач Марко Чекинато (Италия) със 7:5, 6:3 за 78 минути. Джокович може да измести Рафаел Надал (Испания) от върха в световната ранглиста на АТР, ако спечели титлата в неделя. Жоао Соуза спаси сетбол при 4:5 в първия сет, след което направи пробив и спечели при свой сервис със 7:5. Португалецът взе четири поредни гейма в края на втория сет, за да затвори мача. Qualifier @joaosousa30 moves into R2 of the @RolexPMasters for the third straight year with a 7-5, 6-3 victory over Marco Cecchinato.



He'll face @DjokerNole in Tuesday's night session.#ATPMasters1000 #RolexParisMasters pic.twitter.com/NTvH3cIuVQ — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 29, 2018

Руснакът Карен Хачанов победи Филип Крайнович (Сърбия) със 7:5, 6:2 и ще играе срещу Кайл Едмънд (Великобритания) във втория кръг. Джон Милман (Австралия) се отказа заради контузия на гърба, след като загуби първия сет с 4:6 срещу Николоз Басилашвили (Грузия). @DjokerNole keeping it fresh at the @RolexPMasters pic.twitter.com/Et6vtwAPAJ — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 29, 2018 Германецът Филип Колшрайбер елиминира Робин Хаазе (Холандия) с 6:7(4), 6:4, 6:2 за 2:05 часа и ще срещне номер 6 в световната ранглиста Марин Чилич (Хърватия) във втория кръг. Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) записа победа номер 100 в кариерата си, след като се справи с Петер Гойовчик (Германия) с 6:4, 7:6(5). Французинът Адриан Манарино победи своя сънародник Юго Умбер с 6:4, 6:2.

