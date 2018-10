Бойни спортове Копривленски дава реванш на кикбокс величие в GLORY 62 29 октомври 2018 | 17:36 - Обновена 0 0 0 0 0 Един от най-добрите и известни български бойци Стоян Копривленски (10-2, 4 КО) продължава с вълнуващите си битки в най-популярната и най-голяма верига по кикбокс GLORY. След вълнуващата му победа на GLORY 59, българинът обяви, че на 8 декември ще даде реванш на величествения Тижани Безтати (17-3, 6 КО). Именно срещу Безтати на 9 декември миналата година Копривленски записа една историческа вечер за българския кикбокс и спечели турнира на претендентите за световната титла в лека категория, побеждавайки на финала именно знаменития мароканец. Безтати оттогава не спираше да иска реванш, като според някои от поддръжниците му, той е бил прекалено изморен от 3-рундовата предишна битка същата вечер и затова не е успял да победи Копривленски. Точно с този си успех в Ротердам Стоян си заслужи договор с GLORY, а за последно победи със съдийско решение Анил Кабри на 29 септември в изданието на GLORY 58 на стадиона на футболния гранд Аякс - “Амстердам Арена”. Tickets to #GLORY62 Rotterdam are on sale now! Get yours at https://t.co/MuEo6Fq5ZQ pic.twitter.com/gCCn6ewzRK — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 26, 2018 Реваншът Копривленски - Безтати ще се проведе на 8 декември на GLORY 62 в Ротердам. Българинът в момента е трети в световната ранглиста на организацията в своята категория, като изостава от номер 2 Безтати, номер 1 Марат Григорян (59-11-1, 31 КО) и шампиона Ситчичай Ситсонпеенон (121-30-5, 32 КО). The GLORY 62 SFS Series will be headlined by Marat Grigorian vs. Chris Baya, per GLORY press release.



Strong looking card so far. #GLORY62 pic.twitter.com/NTkxv3EGdH — Kris Dekker (@KrisDekkerMMA) October 23, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 455

1