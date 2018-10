Китайски клуб иска да открадне Бенитес от Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Рафаел Бенитес може да продължи кариерата си в китайския шампионат, съобщават медиите на Албиона. 58-годишният специалист е получил оферта от Шанхай Шънсин. Китайският клуб е предложил на Бенитес заплата от 11 милиона евро на сезон.

Rafa Benitez linked with big money move away from SJP – but NUFC fans have been told not to worry: https://t.co/8QRF5frAGU