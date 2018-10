Англия Полицията в Лестър отрече дрон да е причинил катастрофата с хеликоптера 29 октомври 2018 | 17:20 - Обновена 0 0 0 0 0 Полицията в Лестър съобщи, че не дрон е причина за тежката авиокатастрофа в събота, при която загинаха петима души, в това число и собственикът на футболния отбор в града Вишай Сривадханапрабха. Leicester City's club ambassador and former forward Alan Birchenall pays tribute to Vichai Srivaddhanaprabha.



Leicester helicopter crash reaction: https://t.co/A2ktbcH0jm



Vichai Srivaddhanaprabha's family pay tribute to Leicester owner: https://t.co/PD9ovZeTox pic.twitter.com/eacBWt4FoH — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 29, 2018 Според местните органи на реда записите от черната кутия на разбилия се край стадион "Кинг Пауър" хеликоптер категорично доказват, че друго летателно средство не е виновно за трагедията, но проучването на записите продължава и причината за злополуката остава неясна. Family members of Vichai Srivaddhanaprabha lay a wreath in memory of the Leicester City owner outside the King Power Stadium https://t.co/surgM3YB4I pic.twitter.com/I1jWowuW62 — ITV News (@itvnews) October 29, 2018 Освен Вишай Сривадханапрабха, при инцидента загинаха още пилотите Ерик Суафър и Изабела Роза Леховичас, както и пасажерите Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпаре. Дъщерята на Вишай Сривадханапрабха Ворамас не е била на борда, каквито информации имаше предварително.

