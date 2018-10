Валверду поканил Агаси “в ъгъла” на Григор

Former world No 1 Andre Agassi will help coach Grigor Dimitrov at this week’s Paris Masters https://t.co/WlIcjPKnxm pic.twitter.com/xyBpAB0L7h — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 29, 2018

New coach, Grigor? @GrigorDimitrov has arrived at the #RolexParisMasters - along with a certain Andre Agassi! pic.twitter.com/FyqlDTnXBI — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2018

Not a bad place to follow the match from, hello Agassi and Vallverdu #RolexParisMasters pic.twitter.com/NdFWx0RwIJ — Linh Eliano (@LinhEliano) October 29, 2018

That’s a lot of #tennis on one practice court @RolexPMasters pic.twitter.com/Xr9iPijtvq — ATP Tennis Radio (@ATPtennisradio) October 28, 2018

Не друг, а треньорът на Григор Димитров - Даниел Валверду - е отправил поканата към легендата Андре Агаси да помогне в някои аспекти от играта на българина по време на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Париж.“Аз помолих Андре да се присъедини към нас, защото двамата с Григор мислим, че той може да помогне в някои области. Андре познава много добре Григор още от юношеските му години и често са прекарвали време заедно. Целият екип няма търпение да бъде сред нас”, коментира Валверду пред “Дейли Мейл” по темата.Въпреки че Валверду не уточнява какви точно аспекти от играта на Димитров ще се опита да подобри Агаси, но двамата тренираха сервиси през последните седмици. Именно началният удар с новата ракета е най-големият проблем на Григор в момента и е причината за слабите му резултати във Виена и преди това в Пекин.