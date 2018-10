Леонардо Жардим преговаря с Катар

Бившият треньор на Монако Леонард Жардим преговаря с Катарската футболна федерация. Според "France Football", португалецът е фаворит за селекционер на азиатската държава.

Катар търси треньор, който да подготви отбора по най-добрия възможен начин за Световното първенство през 2022 г.

World Cup 2022 hosts Qatar are considering an approach for Leonardo Jardim to become their new national team coach, with Xavi and Zinedine Zidane also having been linked with the job.

