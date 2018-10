Емре Джан около месец извън терена

Полузащитникът на Ювентус Емре Джан ще бъде около месец извън терените заради проблем с щитовидната жлеза. 24-годишният германски национал ще претърпи хирургическа интервенция във Франкфурт, след което ще се възстановява до края на ноември.

