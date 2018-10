НБА Ретро: ЛеБрон дебютира в НБА преди 15 години (видео) 29 октомври 2018 | 14:34 0 0 0 0 1



На 29 октомври 2003 година ЛеБрон Реймон Джеймс записа първите си минути при най-добрите, а макар Кливланд да загубиха, той загатна за това, което всички фенове щяха да видят оттам насетне. 19-годишният Джеймс игра 42 минути при гостуването на Кавалиърс в столицата на Калифорния - Сакраменто, където домакините от Кингс спечелиха със 106:92.

15 Years Ago Today: The kid SI calls "The Chosen One" makes NBA debut.



SI worries about the label they're giving him. That crazy kid gets the phrase tattooed on his body!



Now 6th all time in points & field goals made + on his way to banking $1 billion.



Take a bow, @kingjames. pic.twitter.com/OtckomCTMK — Darren Rovell (@darrenrovell) October 29, 2018

ЛеБрон бе в стартовата петица на отбора от Охайо и завърши дебютния си мач с 25 точки, 9 асистенции, 5 борби, 4 отнети топк ии само 2 грешки. Тийнейджърът, направил огромната крачка от гимназията към професионалистите, стреля 12/20 от игра (10/18 за 2 точки и 0/2 от тройката) и 1/3 от наказателната линия.



Дебютът на избор №1 в Драфта от същата година бе белязан от рекорд. Брон наниза 25 точки, които и до днес си остават най-доброто постижение в първи мач за баскетболист, влязъл директно от гимназия в НБА.

Oct. 29/2003 - LeBron James made is NBA debut against the Sacromento Kings. In 42 mins. played, he finished with 25 points, 9 assists, 6 rebounds & 4 steals in a 106-92 loss. pic.twitter.com/CW5sgVaa5Z — Today In History (@TodayThatWas) October 29, 2018

За 79 мача в първия си професионален сезон Джеймс постигна средно по 20.9 точки, 5.9 асистенции, 5.5 борби и 1.6 асистенции, а сега, петнадесет години по-късно, Краля има три титли на НБА и вече се впусна в новото си предизвикателство, наречено Лос Анджелис Лейкърс.



АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ
редактор - отдел "Спорт"

1