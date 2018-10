Швайнщайгер ще реши дали да се отказва след разговор с Ана Иванович

Бившият германски национал Бастиан Швайнщайгер заяви, че все още не е взел решение за бъдещето си в професионалния футбол. Договорът на 34-годишния халф с американския Чикаго Файър изтича в края на годината, а бившият играч на Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед каза, че ще вземе решение за бъдещето си след разговор със съпругата си, бившата тенисистка Ана Иванович.

