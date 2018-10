Две красиви водещи се присъединяват към екипа на Спортът ON AIR

Моника Симеонова и Десислава Францова ще информират зрителите за всичко важно в света на спорта





Моника Симеонова и Десислава Францова са новите лица в спортния отдел на Bulgaria ON AIR . От ноември двете красавици стават част от екипа на Спортът ON AIR, където всекидневно ще информират зрителите за всичко важно от света на спорта.

Освен като водещи Моника и Десислава ще предават и от някои от най-горещите спортни събития в ролята си на репортери. И двете признават, че спортът има голяма роля в техния живот. Моника Симеонова е тренирала художествена гимнастика 12 години. Била е част от националния отбор на България за девойки и има бронзов медал от Световно първенство по естетическа групова гимнастика през 2012 година във Варна.

„След приключване на състезателната си кариера, реших да се занимавам със спортна журналистика, за да остана в спорта. Той е не само статистика, той е емоция, начин на живот. Като част от екипа на Bulgaria ON AIR за мен най-важното ще бъде да представям всички гледни точки“, признава Моника.Десислава Францова е дипломиран бакалавър по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където в момента учи магистратура „Продуцентство и креативна индустрия“. Повече от 2 години се занимава със спортна журналистика. Преди да се присъедини към екипа на Спортът ON AIR Деси трупа опит като репортер и водещ в телевизия BiT. Тренирала е плуване, бокс, кик-бокс и фитнес.„За мен спортът е необходимият цвят в сивото ежедневие. Като част от екипа на Bulgaria ON AIR обещавам да показвам красотата и успехите на терена, ринга, корта или в залата“, казва Деси.Моника Симеонова и Десислава Францова се присъединяват към екипа на Спортът ON AIR - Ваня Симонска, Александър Рангелов и Владимир Андонов. Любопитните им репортажи гледайте всеки ден в спортните новини на Bulgaria ON AIR.