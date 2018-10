Инфантино поднесе съболезнования за смъртта на собственика на Лестър

Президентът на Международната футболна асоциация (ФИФА) Джани Инфантино поднесе съболезнования на близките и семейството на собственика на Лестър Сити - Вишай Сривадханапрабха, който почина при катастрофа с личния си хеликоптер.

Thousands of bouquets and scarves have been left outside Leicester City's stadium after five people, including owner Vichai Srivaddhanaprabha, were killed in a helicopter crash.



Tributes and reaction here: https://t.co/wW5qF9LIFo pic.twitter.com/MEA5eNLe5Y