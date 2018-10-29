Ивайло Стоянов ще свири Черно море - Левски, Никола Попов пратен на Лудогорец - Славия

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Николета остана само по лепенки заради Хелоуин (снимки)
Плеймейтката Николета Лозанова отново подпали социалните мрежи. Приятелката на вратаря Николай Михайлов за пореден път показа, че няма задръжки и се разголи в Инстаграм. Повод за това е Хелоуин. Сексапилната брюнетка ...Виж още
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Купа на България
БФС обяви съдийските наряди за 1/8-финалните двубои от турнира за Купата на България. Ивайло Стоянов ще ръководи сблъсъка между Черно море и Левски във Варна, Никола Попов пък ще е съдия на Лудогорец - Славия. Ето всички назначения:
30 Окт 2018 г. Вторник 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Николов Николов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Георги Димитров Влъчков
30 Окт 2018 г. Вторник 17:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Петър Стоянов Петров
30 Окт 2018 г. Вторник 19:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Илонка Миланова Джалева
31 Окт 2018 г. Сряда 14:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Георги Людмилов Калудов
4-ТИ: Павел Георгиев Цеков
СН: Деница Павлова Крумова
31 Окт 2018 г. Сряда 16:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
31 Окт 2018 г. Сряда 18:00 ч.
ФК Етър - ФК Верея
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев
31 Окт 2018 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Радан Василев Мирянов
1 Ное 2018 г. Четвъртък 19:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Ичко Лозев Лозев
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(Гост) 5
отговор
тоя боклук ще ни преебе Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
2 на 0 за морето Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Говедата са си купили съдията. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Не се учудвам,този е проститутката на бфс а те имат интерес от разград и подуяне.Този може да сътвори чудеса от простотии и да убива футбола ежедневно,ред е на варна да плаче от него Рейтинг: 0 1
(Гост) 1
отговор
сватбата трябва да връща вересии на говедата от оня финал ,когато не свири дузпа за рогати,сега ше им го върне н моряците Рейтинг: 0 0