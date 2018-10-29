Ивайло Стоянов ще свири Черно море - Левски, Никола Попов пратен на Лудогорец - Славия

БФС обяви съдийските наряди за 1/8-финалните двубои от турнира за Купата на България. Ивайло Стоянов ще ръководи сблъсъка между Черно море и Левски във Варна, Никола Попов пък ще е съдия на Лудогорец - Славия. Ето всички назначения: 30 Окт 2018 г. Вторник 14:00 ч. ФК Струмска слава 1927 - ФК Черноморец Балчик ГС: Георги Николов Николов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов СН: Георги Димитров Влъчков 30 Окт 2018 г. Вторник 17:30 ч. ОФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив 1926 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Петър Стоянов Петров 30 Окт 2018 г. Вторник 19:00 ч. ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Илонка Миланова Джалева 31 Окт 2018 г. Сряда 14:00 ч. ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Георги Людмилов Калудов 4-ТИ: Павел Георгиев Цеков СН: Деница Павлова Крумова 31 Окт 2018 г. Сряда 16:00 ч. ПФК Черно море - ПФК Левски ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов СН: Евгени Георгиев Георгиев 31 Окт 2018 г. Сряда 18:00 ч. ФК Етър - ФК Верея ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков СН: Георги Генов Нарлев 31 Окт 2018 г. Сряда 19:00 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913 ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Георги Милков Гинчев СН: Радан Василев Мирянов 1 Ное 2018 г. Четвъртък 19:00 ч. ПФК Берое - ПФК Ботев ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Ичко Лозев Лозев

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