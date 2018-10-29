Левски Levski

Левски 7:0 Верея

последен:
26.10.2018

Левски - Ботев (Пловдив)

следващ:
04.11.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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Купа на България

Ивайло Стоянов ще свири Черно море - Левски, Никола Попов пратен на Лудогорец - Славия

29 октомври 2018 | 11:27
Ивайло Стоянов ще свири Черно море - Левски, Никола Попов пратен на Лудогорец - Славия
БФС обяви съдийските наряди за 1/8-финалните двубои от турнира за Купата на България. Ивайло Стоянов ще ръководи сблъсъка между Черно море и Левски във Варна, Никола Попов пък ще е съдия на Лудогорец - Славия. Ето всички назначения:

30 Окт 2018 г. Вторник 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Вангел Борисов Вангелов                
СН:    Георги Димитров Влъчков     
 
30 Окт 2018 г. Вторник 17:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
30 Окт 2018 г. Вторник 19:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша
ГС:    Петър Кирилов Костадинов      АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Борислав Николаев Колев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                
СН:    Илонка Миланова Джалева     
 
31 Окт 2018 г. Сряда 14:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Георги Людмилов Калудов
4-ТИ:    Павел Георгиев Цеков                
СН:    Деница Павлова Крумова     
 
31 Окт 2018 г. Сряда 16:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов                
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
31 Окт 2018 г. Сряда 18:00 ч.
ФК Етър - ФК Верея
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
31 Окт 2018 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
1 Ное 2018 г. Четвъртък 19:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                
СН:    Ичко Лозев Лозев   

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Добави коментар ›› Коментари (5)

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ловешка свиня
(Гост) 5
отговор
29 октомври 2018 | 12:29

тоя боклук ще ни преебе Рейтинг: 0 0

Синя тишина
(Гост) 4
отговор
29 октомври 2018 | 12:22

2 на 0 за морето Рейтинг: 0 0

Тотонев
(Гост) 3
отговор
29 октомври 2018 | 12:17

Говедата са си купили съдията. Рейтинг: 0 0

дс+милиция=подуяне
(Гост) 2
отговор
29 октомври 2018 | 12:10

Не се учудвам,този е проститутката на бфс а те имат интерес от разград и подуяне.Този може да сътвори чудеса от простотии и да убива футбола ежедневно,ред е на варна да плаче от него Рейтинг: 0 1

мдаааа
(Гост) 1
отговор
29 октомври 2018 | 11:54

сватбата трябва да връща вересии на говедата от оня финал ,когато не свири дузпа за рогати,сега ше им го върне н моряците Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Левски гази ЦСКА в августовската жега, но ...
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Тимът на Левски е с по-успешен баланс от своя вечен съперник ЦСКА в дербитата между двата тима, които са били изиграни през месец август. "Сините" имат 4 победи срещу 3 за "армейците", а два мача са завършили наравно. ...









							
							
						

						
						






Загорчич: Настроени сме боево за мача с Лудогорец
04 юли 2018

Треньорът на Славия Златомир Загорчич даде интервю за "Меридиан Мач"  преди утрешния сблъсък с Лудогорец за Суперкупата на България на "Трейс  Арена" в Стара Загора. Ето какво заяви сърбинът с български ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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