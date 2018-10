Еди Хърн подсказа поредния съперник на Джошуа

Много сериозен вариант е и битка с Дионтей Уайлдър на същата дата - 13 април. За целта предстоят много тежки преговори, след като първоначалните пазарлъци през 2018-а пропаднаха с гръм и трясък.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="bg"><p lang="en" dir="ltr"> Jarrell Miller has just turned up, late, at the Anthony Joshua v Alexander Povetkin DAZN presser and started shouting at Joshua. AJ losing it a bit. Telling him repeatedly to: “Shut the f*** up, little bitch.”</p>— Michael Benson (@MichaelBensonn) <a href="https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1019268241900933121?ref_src=twsrc%5Etfw">17 юли 2018 г.</a></blockquote>

Милър е трети вариант и реално най-лесния за постигане. Американецът е готов да се бие с Джошуа, защото ще прибере рекорден хонорар. За световния шампион това също е най-подходящия вариант заради класата на непобедения Милър.

През лятото двамата се срещнаха лице в лице, напсуваха се и дори се сбутаха.

Еди Хърн подсказа кой ще бъде един от вероятните следващи съперници на Антъни Джошуа. Промоутърът похвали Джарел Милър (САЩ), който избяга от Кубрат Пулев и не пожела да се бие с него.Към настоящия момент основен фаворит за следващи противник на световния шампион в тежка категория е Дилиън Уайт. Двамата ще се бият на 13 април. Има едно условие. Уайт да победи Дерек Чисора на 22 декември в мач реванш на епичния първи сблъсък между тях.