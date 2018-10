ММА Нова победа за Ронда Раузи 29 октомври 2018 | 09:51 0 0 0 0 0 The Baddest Champ on the Planet.#AndStill your #Raw #WomensChampion... ROWDY #RondaRousey! #WWEEvolution @RondaRousey pic.twitter.com/Bfn89nclIV — WWE (@WWE) October 29, 2018 Раузи направи своя патентован армбар за победата, като преди това извади от играта близначката на своята съперничка - Бри.

В най-бруталния мач на турнира Беки Линч се справи с Шарлот Флеър за титлата на Разбиване. Срещата премина през страхотни обрати и обра овациите на феновете. Ронда Раузи - Грубиянката защити титлата на Първична сила в историческия първи изцяло женски турнир на Световната федерация по кеч - Еволюция. Бившата мегазвезда на UFC се справи с дългогодишното гадже на Джон Сина - Ники Бела.Раузи направи своя патентован армбар за победата, като преди това извади от играта близначката на своята съперничка - Бри.В най-бруталния мач на турнира Беки Линч се справи с Шарлот Флеър за титлата на Разбиване. Срещата премина през страхотни обрати и обра овациите на феновете.

