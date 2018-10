Световен футбол Шок за Ибра в САЩ 29 октомври 2018 | 09:30 - Обновена 0 0 0 0 1 90 minutes. #LAvHOU — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 28, 2018



Пред препълнените трибуни на стадиона в Калифорния домакините логично започнаха по-уверено и с по-голямо желание. Златан пропусна в 19-ата минута, когато от няколко метра вратарят на гостите парира негов изстрел. Норвежкият нападател Ола Камара обаче даде комфортен аванс на Лос Анджелис с два гола в рамките на три минути. Той се разписа първо с глава след центриране на Алесендрини в 27-ата минута, а в 30-ата минута беше точен след центриране на Ашли Коул, с което личната му голова сметка набъбна на 14 попадения през тази кампания. Така Ибра и компания имаха отличен аванс още в 30-ата минута, като нищо не предвещаваше кошмара, който щеше да настъп. @OlaKamara >>> pic.twitter.com/T25dvuvuWU — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 28, 2018 Всичко това предвид факта, че Галакси беше в серия от три победи и едно равенство, в които отбеляза 10 гола и допусна само два, а противникът отдавна беше отпаднал от битката за плейофите, като в последните три мача записа три поражения и получи общо 11 гола. We're live for the second 45. #LAvHOU — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 28, 2018



Безумно слабата игра в защита на домакините обаче отново се оказа решаваща след почивката. В 57-ата минута Куйто намали след подаване на Мартинес. Това стресна играчите на ЛА Галакси. Малко по-късно безумно нарушение на французина Алесандрини донесе дузпа на гостите, която беше точно изпълнена от Манотас в 73-ата минута.



Докато се отърсят Ибра и компания, които имаха нужда от победен гол, Манотас буквално смрази трибуните в 79-ата минута. Колумбиецът засече центриране отдясно и вкара своя 19-и гол за сезона - 2:3. HT: 2-0 up. In the Audi MLS Cup Playoffs.

FT: 3-2 down. Out of the Audi MLS Cup Playoffs.#LAvHOU // #DecisionDay pic.twitter.com/tBvYcetd5b — Major League Soccer (@MLS) October 29, 2018



Реферът даде девет минути продължение, но в 90-ата минута играч на домакините не подаде на Ибра и Камара, които чакаха на празна врата за евентуално 3:3 и да има време отборът да търси победата. Секунди преди края червен картон получи Пена за удар без топка към Дос Сантос, но и това не помогна. Галакси и Ибра бяха аут от плейофите.

Шведската звезда вкара 22 гола и асистира за десет попадения в шампионата, където беше голямата звезда, но това не беше достатъчно на един много слаб отбор, който допуска цели 64 гола от 34 мача.



Галакси остана на крайното седмо място в Западната конференция с 48 точки и не успя да влезе сред 12-те най-добри, като едва четири тима имат по-слаба защита от всичките 23-ма участника в Мейджър Лийг Сокър.



Деветката на Лос Анджелис беше крайно разочарован от този провал, като нищо чудно авантюрата му зад Океана да приключи. Както е известно, той вече е спряган за завръщане в Европа още през зимата, когато е паузата в МЛС. Шведската суперзвезда Златан Ибрахимович и Лос Анджелис Галакси претърпяха истински шок в последния мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър, като не се класираха за плейофите. Ибра и компания допуснаха загуба с 2:3 на своя стадион "Стъбхъб Център" от Хюстън Динамо, който не се бореше за нищо, а на почивката губеше с 0:2. Тимът от Ел Ей, който беше с актив от 48 точки, имаше нужда от победа, за да си гарантира място в плейофите за титлата, тъй като шестият в Западната конференция Реал Солт Лейк имаше 49 точки, но беше изиграл всичките си 34 мача.Пред препълнените трибуни на стадиона в Калифорния домакините логично започнаха по-уверено и с по-голямо желание. Златан пропусна в 19-ата минута, когато от няколко метра вратарят на гостите парира негов изстрел. Норвежкият нападател Ола Камара обаче даде комфортен аванс на Лос Анджелис с два гола в рамките на три минути. Той се разписа първо с глава след центриране на Алесендрини в 27-ата минута, а в 30-ата минута беше точен след центриране на Ашли Коул, с което личната му голова сметка набъбна на 14 попадения през тази кампания. Така Ибра и компания имаха отличен аванс още в 30-ата минута, като нищо не предвещаваше кошмара, който щеше да настъп.Всичко това предвид факта, че Галакси беше в серия от три победи и едно равенство, в които отбеляза 10 гола и допусна само два, а противникът отдавна беше отпаднал от битката за плейофите, като в последните три мача записа три поражения и получи общо 11 гола.Безумно слабата игра в защита на домакините обаче отново се оказа решаваща след почивката. В 57-ата минута Куйто намали след подаване на Мартинес. Това стресна играчите на ЛА Галакси. Малко по-късно безумно нарушение на французина Алесандрини донесе дузпа на гостите, която беше точно изпълнена от Манотас в 73-ата минута.Докато се отърсят Ибра и компания, които имаха нужда от победен гол, Манотас буквално смрази трибуните в 79-ата минута. Колумбиецът засече центриране отдясно и вкара своя 19-и гол за сезона - 2:3.Реферът даде девет минути продължение, но в 90-ата минута играч на домакините не подаде на Ибра и Камара, които чакаха на празна врата за евентуално 3:3 и да има време отборът да търси победата. Секунди преди края червен картон получи Пена за удар без топка към Дос Сантос, но и това не помогна. Галакси и Ибра бяха аут от плейофите.Шведската звезда вкара 22 гола и асистира за десет попадения в шампионата, където беше голямата звезда, но това не беше достатъчно на един много слаб отбор, който допуска цели 64 гола от 34 мача.Галакси остана на крайното седмо място в Западната конференция с 48 точки и не успя да влезе сред 12-те най-добри, като едва четири тима имат по-слаба защита от всичките 23-ма участника в Мейджър Лийг Сокър.Деветката на Лос Анджелис беше крайно разочарован от този провал, като нищо чудно авантюрата му зад Океана да приключи. Както е известно, той вече е спряган за завръщане в Европа още през зимата, когато е паузата в МЛС.

Още по темата

0 0 0 0 1 ВЛАДИМИР СТОЯНОВ заместник-главен редактор Прочетена 7826 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1