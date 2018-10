Други спортове Джеймс Уейд е новият европейски шампион по дартс 29 октомври 2018 | 02:30 - Обновена 0 0 0 0 1



Уейд изигра най-силния си турнир от началото на сезона и по пътя към финала елиминира последователно Мартин Шиндлер (6:3), Рики Евънс (10:5), Гъруин Прайс (10:9) и Макс Хоп (11:10).

WADE WINS IT!



James Wade defeats Simon Whitlock 11-8 to win his first televised PDC ranking title since 2011. pic.twitter.com/VG5xRW1iBb — PDC Darts (@OfficialPDC) 28 октомври 2018 г.

В същото време много от фаворитите отпаднаха рано-рано, което също улесни задачата на Уейд. Световният №1 Майкъл ван Гервен приключи участието си още на 1/8-финала след загуба със 7:10 от Стив Уест. Световният шампион Роб Крос се добра до 1/4-финала, но там бе елиминиран от Джо Кълън (8:10). Вторият в ранглистата Питър Райт също приключи участието си на 1/8-финал, където бе победен от Саймън Уитлок (6:10).



На финала Уейд и Уитлок се захапаха здраво и играта вървеше лег за лег без някой да успее да се откъсне напред в резултата до 8:8. Тогава "Машината" Уейд показа по-звдрави нерви и спечели следващите три лега, за да се поздрави с победата за крайното 11:8.

CHAMPION | James Wade is the 2018 @unibet European Championship winner, defeating Simon Whitlock 11-8 in the final.#Unibet180 pic.twitter.com/fcJRe3YIIP — PDC Darts (@OfficialPDC) 28 октомври 2018 г.

Англичанинът направи 5 максимума срещу 3 на съперника му, а средният му резултат в мача бе 91,44. При чекаутите Уейд също бе по-точен с 36,67% успешни хвърляния срещу 29,63% на Уитлок.













