Трудна победа за Марк Селби в Международния шампионат по снукър

Световният номер 1 и защитаващ титлата си от миналата година Марк Селби имаше сериозно изпитание още в първи кръг на Международния шампионат по снукър в Китай. Веселяка от Лестър се справи с 6:5 с Юан Ли след 4 часа и 17 минути игра в град Дакин, който отново е домакин на един от най-силните турнири с един от най-големите наградни фондове.

Световният номер 81 китаец направи обрат от 3:4 до 5:4, преди Селби да направи брейк от 58 и да спечели десетия фрейм, а в решителната партия трикратният шампион в “Крусибъл” реализира последната синя и приключи мача в своя полза.

Следващият противник на Селби ще бъде Кен Дохърти, който преди няколко дни спечели Шампионата на Обединеното кралство за ветерани. Веселяка от Лестър призна, че му е било трудно да се фокусира, защото е бил натъжен и съпричастен към катастрофата с хеликоптера на собственика на Лестър.

