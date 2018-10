Григор Димитров започва в Париж в ранния понеделнишки следобед

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Париж в надпреварата на двойки с партньор Фабио Фонини. Двамата ще излязат във втория мач от програмата на корт номер 2 в понеделник от 13:30 часа българско време срещу тандема Жан-Жулиен Рожер от Холандия/Хориа Текъу от Румъния.

През този сезон на двойки Димитров си партнира с Райън Харисън (полуфинал в Бризбън и първи кръг в “Куинс”), Хуан Мартин дел Потро (първи кръг в Индиън Уелс) и Давид Гофен (четвъртфинал в Монте Карло). С белгиеца играха заедно и на Laver Cup, като отстъпиха в двубоя си срещу Ник Кирьос и Джак Сок, а с Фонини досега никога не си е партнирал в официални срещи.

На сингъл жребият на Григор е коварен, защото като девети поставен в основната схема ще очаква победителя от Стив Джонсън - Роберто Баутиста Агут, а потенциално на осминафиналите може да срещне номер 5 Марин Чилич, стига хърватинът да се справи с първото си препятствие в лицето на Филип Колшрайбер или на Робин Хаазе.

New coach, Grigor? @GrigorDimitrov has arrived at the #RolexParisMasters - along with a certain Andre Agassi! pic.twitter.com/FyqlDTnXBI