Дербито на Слънцето завърши без победител (видео)

Отборите на Наполи Рома завършиха при резултат 1:1 помежду си на " Сан Паоло " в Неапол в един от най-интригуващите мачове от 10-ия кръг на италианската Серия "А". Стефан Ел Шаарауи даде аванс на гостите от Рим в резултата в 14-ата минута, а в последната минута резервата Дрис Мертенс изравни. Така Дербито на Слънцето приключи без победител, а неаполитанците са втори във временното класиране, на 6 точки зад лидера Ювентус , който е с 28. "Вълците" от Рим пък са осми с 15 точки.

