99-и триумф за Роджър Федерер!

Роджър Федерер спечели титлата на турнира по тенис на родна земя в Базел с награден фонд 1,98 милиона евро. Поставеният под номер 1 швейцарец надделя над румънския квалификант Мариус Копил със 7:6(5), 6:4 за 94 минути.

Roger Federer wins a 99th tour title... But Kei Nishikori has lost nine finals in a row Details: https://t.co/qV42oK7kD4 pic.twitter.com/APMveYmVAZ

Федерер преодоля пасив от 1:3 в първия сет, който спечели след тайбрек. Във втората част швейцарецът отстъпваше с 1:4, но след серия от пет поредни гейма направи обрат и стигна до крайния успех.

99 reasons to get emo... The moment @rogerfederer lifted his ninth #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/H4Msm0miUC

37-годишният Федерер, който завоюва девети трофей от надпреварата, записа 20-и пореден успех в Базел след последната си загуба на финала на надпреварата през 2013 година от аржентинеца Хуан Мартин Дел Потро.

The and his court... @rogerfederer has won 20 consecutive matches at #SwissIndoorsBasel to go with his nine titles.



2006

2007

2008

2010

2011

2014

2015

2017

2018 pic.twitter.com/LwblDcK2VE