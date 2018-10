Собственикът на Фулъм подкрепи Славиша Йоканович

Собственикът на Фулъм - Шахид Хан, подкрепя клубния мениджър Славиша Йоканович. В събота лондончани загубиха с 0:3 у дома срещу Борнемут и заемат 18-то място в класирането във Висшата лига.

No team in Europe’s top five leagues have conceded more goals than Fulham (28) this season.



The leakiest defence in Europe. pic.twitter.com/K7PYSXeVqm