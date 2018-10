Други спортове Сестри Стоеви загубиха от световните шампионки в първия си финал от толкова висок ранг 28 октомври 2018 | 17:19 - Обновена 0 0 0 0 2 Българките Габриела Стоева и Стефани Стоева загубиха на финала на двойки жени на силния турнир по бадминтон от Световните Суперсерии 750 във френската столица Париж с награден фонд 750 хиляди долара. Европейските шампиони, които за първи път в кариерата си играха на финал на турнир от такъв висок ранг, отстъпиха пред световните шампионки и пети поставени Маю Мацумото и Вакана Нагахара от Япония с 14:21, 19:21 за 44 минути. Up next on Court 1: WD FINAL Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara vs. Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva



see more on https://t.co/Hltm3xVRfv pic.twitter.com/sAjlAGo8wo — BWF (@bwfmedia) October 28, 2018 Стефани Стоева и Габриела Стоева играха равностойно срещу японките, особено през втория гейм, но изглеждаха уморени след вчерашната победа на полуфиналите, която продължи 94 минути. YONEX French Open 2018

https://t.co/Sysu0oF2W3 — BWFScore (@BWFScore) October 28, 2018 Европейските шампионки спечелиха вчера в драматичен и изключително оспорван двубой срещу вицешампионките в турнира от миналата година и номер 7 в схемата Со Хе Ли и Сун Чан Шин от Република Корея с 15:21, 21:15, 21:15 за 94 минути. По пътя си до финала сестрите елиминираха и олимпийските шампионки от Рио 2016 и поставените под номер 2 в схемата Мисаки Мацумото и Аяка Такахаши (Япония) с 21:8, 21:16 за 59 минути. "Nous allons continuer sur cette lancée demain !"

"Nous allons continuer sur cette lancée demain !"

Stefani & Gabriela Stoeva after their victory today #YonexIFB

--------

"I think we'll continue like this tomorrow !"

Stefani & Gabriela Stoeva after their victory today #FrenchOpen pic.twitter.com/XTE7oPiXet — FFBaD (@FFBaD) October 27, 2018

