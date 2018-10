Манчестър Юнайтед - Евертън 1:0 (гледайте тук)

"Червените дяволи", които имат само един успех в последните си седем мача, ще се опитат да зарадват своите привърженици с добър резултат срещу "карамелите", намиращи се в серия от три поредни победи в първенството.

В 14-тата минута Гомеш засече с глава центриране на Сигурдсон от корнер, но топката попадна право в ръцете на Де Хеа.

Три минути след това най-сетне и домакините създадоха нещо по-интересно в предни позиции. Марсиал центрира отляво, а Мата бе изпуснат и засече необезпокоявано с глава от 7-8 метра, но и този изстрел попадна в ръцете на Пикфорд.

В 23-тата минута Марсиал стреля технично от границата на наказателното поле, но стражът на Евертън се намеси много добре и изби.

