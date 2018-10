Тенис Свитолина с най-голямата титла в кариерата си 28 октомври 2018 | 17:03 - Обновена 0 0 0 0 0



Тя стана първата тенисистка, която стига до титлата без загуба от 2013 г., когато това направи Серина Уилямс. Свитолина демонстрира невероятна форма в Сингапур, като по пътя до финала победи шампионката от миналата година Каролин Вожняцки, чехкините Петра Квитова и Каролина Плишкова и Кики Бертенс на полуфиналите.



.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O — WTA (@WTA) October 28, 2018

Стивънс започна по-добре битката за титлата, като проби съперничката си на нула още във втория гейм. Битката на корта бе на два близи стила на игра, което доведе до дълги разигравания. Украинката не беше в оптимален ритъм в първия сет. Тя спаси три възможности за пробив в шестия гейм, но не успя да се възползва от своите шансове в следващия. Американката диктуваше играта с мощни форхенди и спечели първия сет с 6:3.



Свитолина показа различно лице във втората част. Тя вярваше повече в ударите си и бе далеч по-агресивна. Въпреки че имаше проблеми със сервиса, тя атакуваше на ретур и стигна до три пробива, за да поеме контрола върху сета. 24-годишната украинка продължи да доминира и в третата част и Стивънс нямаше отговор.



.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD — WTA (@WTA) October 28, 2018

