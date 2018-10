Бокс Най-после истинска титла за Даниел Джейкъбс 28 октомври 2018 | 15:40 0 0 0 0 2

115-113x2 113-114 W-SD12 Daniel Jacobs pulls of a deserved victory in a thrilling classic middleweight title fight at The Garden #JacobsDerevyanchecko #HBOBoxing® pic.twitter.com/S4tK0IC1km — BreakingBoxing™© (@_Sweet_Science_) October 28, 2018

Джейкъбс спечели овакантената световна титла на Международната боксова федерация в средна категория, която преди това принадлежеше на Генади Головкин. ГГГ спечели също със съдийско решение в равностоен сблъсък срещу Джейкъбс в “Медисън Скуеър Гардън” през март 2017 година.



Роденият в Бруклин боец вече има 35 победи и 2 поражения, като остава с 29 нокаута, докато Деревянченко загуби първия си истински тест на професионалната сцена и вече има 12 победи и 1 загуба, оставайки с 10 нокаута. Въпреки поражението обаче украинецът остави добри впечатления с уменията си на ринга, но не е ясно как загубата ще се отрази на 4-годишната му кариера досега.

The middleweight world champions:



WBA - Canelo Alvarez

WBC - Canelo Alvarez

IBF - Daniel Jacobs

WBO - Demetrius Andrade — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 28, 2018

Това е първа неоспорима световна титла на Джейкъбс, въпреки че в миналото за две години и половина държеше пояса на WBA, макар че тази федерация присъжда два колана и по-значимият бе притежание на Головкин. Двамата с Деревянченко имат около 300 рунда помежду си в спаринги, откакто украинецът се премести в Бруклин през 2014-а, като именно той му бе партньор в подготовката за битката с Головкин.

Daniel Jacobs #JacobsDerevyanchenko #HardyVincent2 post-fight conference #Boxing https://t.co/BTbwZlR8FL — Daniel Yanofsky (@DanYanofsky) October 28, 2018

