Четирикратна олимпийска шампионка поведе в многобоя на Световното

Четирикратната олимпийска шампионка по спортна гимнастика от Рио 2016 Симон Байлс (САЩ) поведе в квалификациите за многобоя при жените на Световното първенство по спортна гимнастика в Доха (Катар).

21-годишната американка, която си взе почивка след олимпийските игри в Бразилия и се завърна в спорта след близо двегодишно прекъсване, събра сбор от 60.965 точки. Байлс получи оценки 15.988 точки на прескок, 14.866 точки на смесена успоредка, 14.800 на греда и 15.333 на земя.

Kidney stone or not, Simone Biles delivered @DohaGym2018 - currently 1st in All-around, Vault, Balance B and Floor & 2nd in Uneven Bars

"I heard roller-coasters may help kidney stones and I am basically my own little roller-coaster out there."#GoGymtastic #DohaGym2018 pic.twitter.com/VRQxTZ6nFB