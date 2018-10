Моторни спортове Мечтана победа за Себастиен Льоб на рали Испания (видео) 28 октомври 2018 | 15:16 0 0 0 0 0 Себастиен Льоб триумфира с приказна победа на рали Испания повече от пет години след последната си победа в Световния рали шампионат (WRC). Испанецът стартира за едва трети път през сезона в шампионата със Citroen. Деветкратният рали шампион финишира с преднина от 2.9 секунди спрямо бившия си съотборник Себастиен Ожие след зрелищен последен етап. BREAKING NEWS: Dream win for Loeb - https://t.co/UIey6eKMnJ pic.twitter.com/I4s9yD7mwU — WRC (@OfficialWRC) October 28, 2018 Елфин Еванс с втори Ford зае третото място, отнемайки го от Тиери Нювил с Hyundai. Нювил удари голям камък метри преди финала на състезанието и счупи задното дясно колело на автомобила си. Все пак белгиецът успя да финишира четвърти, но сдаде лидерското място в генералното класиране на шампионата. Там водач вече е Ожие с аванс от три точки спрямо Нювил преди финалния кръг от WRC в Австралия следващия месец. Третият претендент за титлата От Танак с Toyota взе максималните пет бонус точки от последния супер специален етап и запази макар и минимални шансовете си да стане шампион за 2018-а. Ожие взе четири точки, Льоб - три, а Еванс и Дани Сордо (Hyundai) - съответно две и една точки. SS18 @SebOgier - “I tried my best in there, but I don't think it will be enough to take the win.” #WRC #FordPerformance #RallyRACC pic.twitter.com/TSYNqI0GKu — M-Sport (@MSportLtd) October 28, 2018 Още в началото на неделните състезателни етапи Льоб се задейства и успя да поведе, като преднината му достигна до дори 7 секунди. Това е втора поредна победа за френския тим в Испания след миналогодишния триумф на Крис Мийк. Зад Нювил на пета позиция финишира Дани Сордо с Hyundai i20, следван от тримата пилоти на Toyota От Танак, Яри-Мати Латвала и Есапека Лапи. За японския конструктор кръга не бе особено успешен, имайки се предвид, че двама от пилотите им заемаха първата позиция. Крейг Брийн с втория Citroen показа скорост, но не намери ритъма, с който да я задържи и финишира девети.

