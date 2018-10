ММА UFC даде легендата си Диметриъс Джонсън, за да получи Бен Аскрен 28 октомври 2018 | 14:38 0 0 0 0 0

The most dominant mixed martial arts world champion in history is now with ONE! https://t.co/6NoiSj3BNk @MightyMouse #WeAreONE #MartialArts pic.twitter.com/GynZBkMKkL — ONE Championship (@ONEChampionship) 28 октомври 2018 г.

mma.bg

Hey BOSS, time to unblock me ;) pic.twitter.com/563Pr51MbC — Ben Askren (@Benaskren) 27 октомври 2018 г. Първата голяма размяна на бойци между две ММА организации е факт. Ариел Халвани сподели, че вече официално UFC даде легендата си Диметриъс Джонсън, за да получи Бен Аскрен от ОNE Championship. UFC ще освободи DJ от своя договор, за да може той да подпише с ONE, а от Азиатската организация, която е базиране в Сингапур, ще направят същото с Аскрен, който след толкова години най-накрая ще се бие в UFC. Това първа мащабна размяна на бойци в историята на ММА.Сега Джонсън ще се превърне в най-голямата звезда на ONE, а Бен Аскрен ще трябва да се доказва в UFC. Джонсън, който е известен и като Mighty Mouse, е легенда на UFC и е първи шампион в категория муха на UFC, като успя да запише цели 11 защити на титлата, но по-рано тази година загуби от Хенри Сехудо и още тогава намекна, че иска да се пробва другаде.

